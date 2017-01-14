Ünlülerin düğün makyajı

Sanat, televizyon ve sinema dünyasının tanınmış simalarının düğün makyaj detayları... Ünlülerin makyaj tercihleri size de yardımcı olabilir...

Güzellik - 14 Ocak 2017 09:00
Ünlülerin düğün makyajı
Neslihan Atagül
2016 yılında Kadir Doğulu ile Kanlıca'da bir otelde dünya evine giren güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün düğünde giydiği kıyafetler kadar makyajı da oldukça dikkat çekiciydi. Atagül, düğün gününde doğal görünümlü bir makyaj yapmayı tercih etmişti. Fakat ünlü oyuncunun makyözü Gülüm Erzincan, düğün makyajında kullandığı makyaj ürünlerini paylaşınca; pek de doğal olmadığı anlaşıldı...



Banu Ilıcalı
Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı 2016'nın en çok konuşulan gelinlerinden biri oldu. Swiss Otel'de Efe Ceyhun ile hayatını birleştiren Ilıcalı düğün makyajında gözlerini ön plana çıkarmayı tercih edenlerden. Gözlerindeki buğulu makyaj konuklar tarafından da çok beğendi.

Sinem Kobal
Kenan İmirzalıoğlu ile Cunda'da hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal magazin basınına bomba gibi düşen bir düğün ile evlenmişti. Kobal'da makyajı abartmayan gelinler arasında...

Pelin Akil
Anıl Altan ile yaptıkları evlilik ile 2016'nın en sevilen çiftlerinden biri olan güzel oyuncu, düğünüyle de çok konuşuldu. Akil, gözlerini ön plana çıkarmak isteyen gelinler arasında. Gözlerinin daha büyük ve dikkat çekici bir görünüm kazanmasını isteyen Akil'e alt göz içine krem rengi kalem çekilmiş.

Ezgi Eyüboğlu
Ulan İstanbul dizisinden tanıdığımız Ezgi Eyüpoğlu, aynı dizideki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile peri masalı gibi bir düğünde hayatını birleştirdi. Zarif bir gelin olan Eyüboğlu'nun makyajı da son derece narin ve sadeydi.
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