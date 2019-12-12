Ünlülerin kuaförü Avrupa’da şov yaptı!

1000’den fazla katılımcının izlediği etkinlikte kişiye özel kendi saç tasarımlarını sergileyen Emre Ayaksız, yaptığı saç şovlarıyla ilgi odağı oldu.Türkiye’yi böyle büyük bir etkinlikte temsil etmekten gurur duyduğunu söyleyen Emre Ayaksız, Avrupa bizi yakından takip ediyor. Ülkemizde ki ünlü isimlerinde bunda payı var. Moda olarak yer aldığımız Avrupa’da artık saç tasarımlarımızla da yer alacağız dedi.