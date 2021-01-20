Neslihan Atagül başrolünde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını duyurmuştu. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlemeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar." demişti.
URAZ KAYGILAROĞLU DA AYRILIYOR
Neslihan Atagül'ün ardından diziden bir ayrılık haberi daha geldi. Uraz Kaygılaroğlu'nun da 'Sefirin Kızı'na veda edeceği öğrenildi. Neslihan Atagül'ün ayrılığından sonra yapım şirketi Tuba Büyüküstün'le anlaştıklarını duyurmuştu. Yeni hikaye Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in üzerine kurulacağı için Uraz Kaygılaroğlu'nun da 1-2 bölüm sonra 'Sefirin Kızı'na veda etmesine karar verildi.
Uraz Kaygılaroğlu da 'Sefirin Kızı'na veda ediyor!
Uraz Kaygılaroğlu'nun yaklaşık 2 ay sonra Sefirin Kızı dizisinden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak dizide yepyeni bir hikâye başlayacağı için planlanan ayrılık öne çekildi. ‘Gediz Işıklı’ karakterine can veren Kaygılaroğlu, diziye 1 - 2 bölüm içinde veda edecek.
20.01.2021 13:24 Dizi Galeri