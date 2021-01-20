Uraz Kaygılaroğlu da 'Sefirin Kızı'na veda ediyor!

Neslihan Atagül başrolünde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrıldığını duyurmuştu. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlemeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar." demişti.Neslihan Atagül'ün ardından diziden bir ayrılık haberi daha geldi. Uraz Kaygılaroğlu'nun da 'Sefirin Kızı'na veda edeceği öğrenildi. Neslihan Atagül'ün ayrılığından sonra yapım şirketi Tuba Büyüküstün'le anlaştıklarını duyurmuştu. Yeni hikaye Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in üzerine kurulacağı için Uraz Kaygılaroğlu'nun da 1-2 bölüm sonra 'Sefirin Kızı'na veda etmesine karar verildi.