Uraz Kaygılaroğlu ile Aslı Enver arasındaki gerçekler günler sonra ortaya çıktı!

Birbirlerini tanımadık için yemeğe çıktıkları ancak anlaşamayarak flört aşamasında görüşmeyi kestikleri iddia edilen Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu’nun arasındaki asıl gerçekler günler sonra ortaya çıktı. İklinin sadece bir yemekte buluşmadıkları, geçtiğimiz ay 3 gün Amsterdam’da tatil yaptıkları öne sürüldü.

02.03.2020 17:03 Magazin

Uraz Kaygılaroğlu ile Aslı Enver arasındaki gerçekler günler sonra ortaya çıktı! Magazin dünyasının gözde ikilisi Aslı Enver ile Uraz Kaygılaroğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde görüşmeye başlayan ikilinin, baş başa yemeğe çıktığı ancak bu yemek sonrası birbirlerine uygun olmadıklarını düşünerek aşk yaşamaktan vazgeçtikleri konuşulmuştu. Ancak işin aslı böyle değilmiş.

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İkilinin çok yakın bir dostlarının iddiasına göre böyle bir yemek Türkiye'de yenmedi. Takvim'in haberine göre; Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz ay gözlerden uzak bir tatil yapmak için soluğu birlikte Amsterdam'da aldı. Üç gün birlikte tatil yapan ikili, bu tatil dönüşü ise aşk yaşamaktan vazgeçip dost kalmayı tercih etti.

Melis İşiten'den 7 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde genç kızların gözdesi oldu. (Kaynak takvim.com.tr)

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