Uraz Kaygılaroğlu ile Aslı Enver arasındaki gerçekler günler sonra ortaya çıktı!

Murat Boz, Aslı Enver'i tamamen sildi!
İkilinin çok yakın bir dostlarının iddiasına göre böyle bir yemek Türkiye'de yenmedi. Takvim'in haberine göre; Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz ay gözlerden uzak bir tatil yapmak için soluğu birlikte Amsterdam'da aldı. Üç gün birlikte tatil yapan ikili, bu tatil dönüşü ise aşk yaşamaktan vazgeçip dost kalmayı tercih etti.
Melis İşiten'den 7 ay önce boşanan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemde genç kızların gözdesi oldu. (Kaynak takvim.com.tr)
Murat Boz'la Aslı Enver'in aralarına Uraz Kaygılaroğlu mu girdi?