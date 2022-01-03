Uraz Kaygılaroğlu koronavirüse yakalandı, Üç Kuruş'un çekimleri durdu!

Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş ekranlara yeni yıl arası verdi. Dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'ndan ise hayranlarını üzen bir haber geldi. Üç Kuruş'un Kartal'ı Uraz Kaygılaroğlu'nun koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Sette başka koronavirüs vakalarının da ortaya çıkması nedeniyle Üç Kuruş'un yeni bölüm çekimleri ertelendi.Uraz Kaygılaroğlu evinde karantinaya girerken Damla Serim, Murat Uyurkulak ve Eset Akçilad’ın senaryosunu yazdığı dizinin iki yönetmeninin de koronaya yakalandığını ortaya çıktı.