Uraz Kaygılaroğlu o projeden ayrıldı: "Aynı anda olmaz'

Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri dizisinde rol alacağı ve aynı anda iki projede birden oynamak istemediği için Camdaki Kız’ı kabul etmedi.

17.02.2021 18:00 Magazin

Uraz Kaygılaroğlu o projeden ayrıldı: "Aynı anda olmaz' Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Uraz Kaygılaroğlu'nun adı başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı 'Camdaki Kız' dizisiyle anılıyordu. Oyuncu Cem Yılmaz'ın çekeceği Erşan Kuneri için imzayı atınca 'Camdaki Kız'dan gelen teklifi reddetti. Uraz Kaygılaroğlu aynı anda iki projede birden oynamak istemediği için projeden çekildi.
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