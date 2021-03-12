Uraz Kaygılaroğlu'ndan alkış toplayan konuşma!

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü tarafından gerçekleştirilen Yılın Yıldızları Ödül Töreni'ne katıldı. 2020’nin ‘En Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu seçilen Kaygılaroğlu ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmayla alkış topladı.Konuşmasını istismara uğrayan kadın ve çocuklara ayıran oyuncunun "Susmayın kahraman çocuklar! Yanlış bir şey yapıldığını, size kötü dokunulduğunu, alışık olmadığınız bir dille konuşulduğunu hissediyorsanız muhtemelen haklısınızdır!” sözleri dikkat çekiciydi.