Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrıldığı diziye mesaj!

Şu sıralar Sefirin Kızı dizisiyle ekranlarda olan Uraz Kaygılaroğlu, Nilperi Şahinkaya ile 'Aynen Aynen' isminde bir internet dizisinde rol alıyordu. Önce Youtube'da kısa partlar halinde yayınlanmaya başlayan dizi başarılı olunca BluTV'ye transfer oldu.Fakat Sefirin Kızı dizisinin başlamasıyla birlikte Uraz Kaygılaroğlu, Aynen Aynen'e yeteri kadar vakit ayıramadı. Bunun üzerine de projeden çekildi. Kaygılaroğlu'nun yerine ise Kerem Bürsin'le anlaşmaya varıldı.Aynen Aynen yakında Kerem Bürsin'li yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam edecek. Nilperi Şahinkaya da Instagram hesabından çekimlerinin başladığını duyurdu ve bir fotoğraf yayınladı. Uraz Kaygılaroğlu, paylaşıma “Başarılar fıstığım” notu ile yanıt verdi. Şahinkaya’nın hayranları gittiği için üzgün olduklarını belirten yorumlar yaptı.