Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'Sefirin Kızı' spoilerı!

Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrıldığı diziye mesaj!

'Sefirin Kızı' dizisinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dizinin merakla beklenen 8. bölümüne dair spoiler verdi.Geçtiğimiz bölümde, Neslihan Atagül'ün hayat verdiği Nare karakteri “Ben kimseye iyi gelmiyorum” diyerek ülkeyi terk etmeye, kimsenin bilmediği bir yere gitmeye karar vermiş, Gediz'i bıraktığı mektupla gözyaşlarına boğmuştu.Uraz Kaygılaroğlu da sosyal medya hesabında dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak ve Engin Akyürek ile havaalanında çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Kaygılaroğlu'nun bu paylaşımı Gediz ve Sancar Efe'nin Nare'nin peşinden gideceği sinyali olarak algılandı.