Uraz Kaygılaroğlu'ndan 'Sefirin Kızı'na veda!

Uraz Kaygılaroğlu, Gediz Işıklı karakterini canlandırdığı 'Sefirin Kızı'na veda etti. Dün akşam yayınlanan bölümde rol gereği ölerek diziye veda etti.Gediz Işıklı trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Gediz, Sancar'ın kendisini ziyarete gelmesinin ardından vefat etti. O anlar izleyiciyi göz yaşlarına boğarken, Uraz Kaygılaroğlu da Instagram'dan bir açıklama yayınladı.Uraz Kaygılaroğlu, veda mesajında şu sözlere yer verdi:“dağılmayın, gül suyu var!en başta kurduğu dünyada Gediz’i bana emanet eden, tüm süreçte fikirleri ve desteği ile, oyuncu yönetimindeki üstün başarısıyla yanımda olan Emre’ye;Emre hocanın dünyasının en iyi uygulayıcıları olan Murat, Zeliha, Ezgi ve Işılsu’ya;tecrübesi ve azmi ile örnek olacağını, alışveriş edebileceğimi, öğrenebileceğimi öngördüğüm ve haklı çıktığım, birlikte bir çok özel sahne paylaştığım Engin’e;olağanüstü yetenekleri, zekası, kalbi ve güzelliği ile sadece karşısında durmanın dahi yeterli olabileceği bir deneyim yaşatan Neslihan’a;B Blok sakinleri, sevgili komşularım ve bu süreçte bodrumdaki seçilmiş ailem olan Esra, Edip, Ayşecan ve Sefirin gerçek kızı Müjgan’a(birazdan aricam);Hazır, her daim hazır, komando! son bi okey bile oynamadan ayrıldığımız, ateşin mucidi, has dost, çelik adam Doğukan’a;Kazanma azmi, eşsiz müzik zevki ve yaşattığı keman geceleri için Hivda’ya;Küçük aktivistim, neşe pınarı, positive vibesın anası Cemre’ye;Gece tostları, GülGed’e hep bi açık kapı bıraktığı ve sıcaklığı için Yağmur’a;Setimizin anaları Özlem ve Gonca’ya;Abilerim Bülent ve Erdal’a;Kısacası tüüüüüm oyuncu arkadaşlarıma;A’dan Z’ye yağmur çamur demeden, gece gündüz demeden işimizin sürekliliği için birlikte mücadele etmekten çok mutluolduğum, çok güldüğüm, eğlendiğim, mesai paylaştığım ekip arkadaşlarıma;İşin sürdürülebilir olması için ellerinden geleni ardına koymayan NGM’ye;Herkesten ve her şeyden ayrı olan İsmail ve Didem’e;Haftalarca bu serüveni takip eden, Gediz’e inanan, inanmaktan, desteklemekten vazgeçmeyen, destekleriyle sürekli beni gururlandıran izleyiciye;Ve birbirinden güzel hatıralar ve dostlar bırakan Bodrum’a;Şükranlarımı sunarım. Eyvallah🖤”