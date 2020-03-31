Uraz Kaygılaroğlu'ndan veda mesajı!

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı, daha ilk bölümden farklı senaryosu ve alkış toplayan oyuncu kadrosu ile seyircinin beğenisi topladı. Pazartesi günleri yayınlanan dizide başroller kadar etkili olan dizinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu'nun sosyal medyadaki vedası ile kafaları karıştırdı.Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı her bölümü ile sosyal medyada konuşuluyor. Senaryosu ve oyuncu kadrosu ile beğenilen dizinin Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Sefirin Kızı dizisi son bölüm sonrası Instagram hesabından seyirciye veda etti.Dün akşam 15. bölümü ile seyircisiyle buluşan dizi, ekran macerasına ara verdi. Türkiye'yi de etkisi altına koronavirüs nedeniyle dizi setleri bir bir durdu ve dizilerin yeni bölümleri çekilmedi. Bu nedenle Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'nın setine ara verilmesinden dolayı bir veda mesajı paylaştı. Ancak takipçilerinin düşündüğü gibi diziye veda etmedi.Sefirin Kızı'nın yeniden ne zaman çekimlere başlayacağı merak konusu oldu. (Kaynak: aksam.com.tr)