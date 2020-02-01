Uraz Kaygılaroğlu'yla aşk mı yaşıyor? Açıklama geldi!

Geçtiğimiz günlerde 'Sefirin Kızı' dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'nun, sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.Uraz Kaygılaroğlu iddialar konusunda sessiz kalırken, Mehtap Algül, sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Algül, "İlk başlarda gülerek takip ettiğimiz haberler ulusal basının ilk sayfalarını süsleyecek kadar abartılınca müdahale etmemiz gerekti. Uraz Bey ile ortak müzik zevkimizden başka kesişme noktamız yoktur." diyerek iddiaları yalanladı.Algül, "Hadi yalan haber çıktı da düştük bir şeyin içine; hiçbir kadın, hayranı olduğunuz erkeklerin yanında barbie bebek gibi dolaşmak zorunda değil. Bir kadın bu ülkede bir erkeğin sevgilisi olmaktan ziyade çok daha güzel özelliklere sahip olabilir. İyi bir arkadaştır mesela, iyi bir öğretmen, iyi bir yönetici, iyi bir insan sadece... Ya da iyi olmak zorunda da değil. Sırf oturduğunuz yerden çirkin dediğiniz için çok değil 1 ay önce kaybettik canım Sibel'i...İkimizin arasındaki tek fark benim yaşanmışlıklarımın farklı olması... Kalbinizi güzel tutun. Canım ülkemde hep beraber tartışıp, düzelteceğimiz başka şeylerde buluşmak üzere..." diyerek siber zorbalığa isyan etti.