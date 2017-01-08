Üretkenlik için sevişin

Artık seks yapmak hem keyifli hem de sağlıklı! İşte seksin bilinmeyen faydası...

Cinsellik - 08 Ocak 2017 11:52

Seks sadece cinsel hayatımıza değil; gündelik sosyal yaşamımıza da etki ediyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre başarılı bir seks, gündelik hayatta yaşadığımız değişimlere daha kolay adapte olmamızı sağlıyor. Ayrıca özellikle kış aylarında başımıza dert olan enfeksiyonlara karşı çok daha dayanıklı olmamızı sağlıyor.

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