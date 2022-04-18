Uriel 22 şarkılık albümüyle 2022’ye damgasını vuracak

YENİ MENAJER, YENİ ALBÜM
Uriel şimdi kariyerinde yepyeni bir sayfa açıyor. Menajer Himmet Kılınç’la anlaşan sanatçı, bundan böyle çalışmalarını deneyimli menajerle birlikte yürütecek. İlk albümünü de tamamlayan Uriel, 22 şarkının yer aldığı “Kaybolan Yıllar” adlı çalışmayla 2022 yılına kelimenin tam anlamıyla damgasını vuracak.
TÜRKÇE, ALMANCA, İNGİLİZCE ŞARKILAR
Geniş bir hayran kitlesi bulunan Uriel, sevenlerini heyecanlandıran “Kaybolan Yıllar” albümü üzerinde titizlikle çalıştı. Ünlü yıldız albüm için Türkçe, Almanca ve İngilizce şarkılar seslendirdi. Kayıtları Almanya’da yapılan çalışmada Uriel’in daha önce yayınladığı cover şarkılara da yer verildi. “Kaybolan Yıllar”, başta Türkiye, Almanya ve İngiltere olmak üzere tüm Avrupa’da müzikseverlerin beğenisine sunulacak.