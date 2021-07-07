30 yıl aradan sonra müziğe iddialı bir dönüş yapan Uriel Salnaitis, Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” ve “Gelen Gideni Aratır” şarkıları için hazırladığı cover çalışmalarıyla büyük ses getirdi. Sanatçı, pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla konser takvimini de belirledi.
İLK KONSERİNBİLETLERİ TÜKENDİ
Uriel Salnaitis, yaz maratonuna Almanya’da başlayacak. İlk konser 8 Ağustos’ta Mainz şehrinde gerçekleşecek. Salnaitis’in duyurusunu sosyal medyadan yaptığı konsere ilgi büyük oldu. Şarkıcı, kısa süre içinde biletlerin tükendiğini belirterek hayranlarına yine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.
Uriel, Almanya turnesine çıkıyor!
Cover şarkılarıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren Uriel Salnaitis, pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla konser takvimini hazırladı. Almanya turnesine çıkacak olan şarkıcının Mainz şehrinde vereceği ilk konserin biletleri kısa süre içinde tükendi.
07.07.2021 14:47 Kültür-Sanat