Uriel, Almanya turnesine çıkıyor!

30 yıl aradan sonra müziğe iddialı bir dönüş yapan Uriel Salnaitis, Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” ve “Gelen Gideni Aratır” şarkıları için hazırladığı cover çalışmalarıyla büyük ses getirdi. Sanatçı, pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla konser takvimini de belirledi.Uriel Salnaitis, yaz maratonuna Almanya’da başlayacak. İlk konser 8 Ağustos’ta Mainz şehrinde gerçekleşecek. Salnaitis’in duyurusunu sosyal medyadan yaptığı konsere ilgi büyük oldu. Şarkıcı, kısa süre içinde biletlerin tükendiğini belirterek hayranlarına yine sosyal medya üzerinden teşekkür etti.