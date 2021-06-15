Uriel Salnaitis, Türkiye'ye geliyor!

Müzik dünyasının ‘Minik Serçe’si Sezen Aksu’nun “Kaybolan Yıllar” şarkısını cover’layarak listeleri altüst eden Uriel Salnaitis, yeni single’ında yine usta ismin eserini yorumlamayı tercih etti. Salnaitis bu kez sözleri Sezen Aksu’ya, bestesi Hurşid Yenigün’e ait “Gelen Gideni Aratır” şarkısını seslendirdi.“Gelen Gideni Aratır” single’ı, 18 Haziran Cuma günü dijital platformlarda yayınlanacak. Yurtdışına yaşayan Uriel Salnaitis, şarkının çıkışıyla birlikte Türkiye’ye gelecek. Sanatçı, İstanbul’da iş görüşmeleri yapacak.Kariyerine cover şarkılarla devam eden Uriel Salnaitis’in bir sonraki single’ında seslendireceği eser de şimdiden belli. Salnaitis, sözlerini Altan Çetin’in yazdığı, Gülben Ergen’in seslendirdiği “Masum” şarkısını yorumlayacak. 2 Ağustos’ta yayınlanacak şarkı, bu yaza damgasını vuracak.