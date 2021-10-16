Uriel’den bir cover daha: ‘Nerdesin’

Uzun aradan sonra müziğe iddialı bir dönüş yapan Uriel, peş peşe yayınladığı cover şarkılarıyla listelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor. “Kaybolan Yıllar”, “Gelen Gideni Aratır” ve “Masum” şarkılarına getirdiği yeni yorumla büyük beğeni toplayan Uriel, merakla beklenen yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sanatçı bu kez Ayşen’in sesiyle hafızalara kazınan “Nerdesin”i seslendirdi.90’lı yıllarda dünyaca ünlü yıldız Regina’nın seslendirdiği “Day by Day”, “Nerdesin” adıyla dilimize uyarlanmış, Ayşen’in yorumu da şarkıyı unutulmazlar arasına sokmuştu. Uriel, “Nerdesin”i yeniden düzenledi ve şarkı başarılı sanatçının elinde bambaşka bir ruha büründü. Klibiyle birlikte dijital platformlarda yayınlanan şarkının remiks versiyonu da çok yakında paylaşılacak.