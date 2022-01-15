Uriel’e ‘Nerdesin’ teşekkürü!

Yayınladığı cover’lara “Nerdesin” ile bir yenisini daha ekleyen Uriel, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük ses getirdi. Uriel’in başarısı, “Nerdesin”i 90’lı yıllarda seslendiren Ayşen’in de dikkatini çekti. Ayşen, sürpriz bir videoyla Uriel’e teşekkür etti.Avrupa’da geniş bir dinleyici kitlesi bulunan şarkıcı Yusuf Gez, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da Ayşen’le bir araya geldi. İki başarılı isim, Uriel için sürpriz bir video hazırlayarak sosyal medyada paylaştı. O videoda Ayşen, Uriel’e şöyle seslendi: “Yıllar sonra canım Zeynep Talu’nun muhteşem sözleriyle hayat bulan ‘Nerdesin’i harika bir şekilde tekrar yorumladığın için çok mutluyum.”Uriel, Ayşen ve Yusuf Gez arasındaki bu dayanışma takdir topladı. Üç başarılı sanatçıya sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı. Uriel, “İşini iyi yapan müzisyenler arasında asla kıskançlık olmaz” diyerek dostluk mesajları verdi.