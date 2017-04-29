Üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat!

Burun, sinüsler, farenks, larenks veya bronşlar gibi üst solunum yollarını ilgilendiren bu akut enfeksiyonlar, iş ve okul günü kayıplarının da en yaygın nedenini oluşturuyor. Prof. Dr. Emre Üstündağ, çok sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ise uyarılarda bulunuyor.

Sağlık - 29 Nisan 2017 12:24

Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle bulaşıcı olduğundan etkileşimin fazla olduğu ortamlarda yakın temastan kaçınmak gerekiyor. Bununla birlikte, hem korunma hem de hastalıktan hızlı kurtulabilme adına alınabilecek basit önlemler şöyle sıralanıyor:



•El hijyenine dikkat edin: En iyi koruma el yıkamadır. Herhangi bir şey yemeden önce ve sonra. tuvalete girdikten sonra, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra ellerinizi mutlaka su ve sabunla yıkayın.



•Öksürürken ağzınızı kapatın: Öksürük ve hapşırma sonrasında mikroplar kolayca havaya bulaşacağı için mutlaka ağzınızı elinizle kapatın. Sonrasında da ellerinizi yıkamayı unutmayın.



•Beslenmenize dikkat edin: Günlük beslenmenizde taze meyve ve sebzelere daha fazla yer verin ve bol miktardı sıvı almaya çalışın. Burundan, ağızdan ve ellerden gelen mikroplar başkalarına kolayca geçebileceği için başkalarıyla yiyecek veya içecek paylaşmayın.



•Dinlenin ve egzersiz yapın: Bazı araştırmalar aktif bir sosyal yaşam tarzının stres hormonlarını azalttığını ve olası enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle sağlıklı kalmak düzenli egzersiz yapmaya çalışın ve dinlenin. Yeterli uykunun fiziksel ve duygusal gücü artırdığı gibi bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini unutmayın.

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