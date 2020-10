Usta isim, Alev Alev'in kadrosuna katıldı!

lk tanıtımından itibaren hem oyuncu kadrosu hem de farklı hikayesiyle dikkatleri üstüne çeken Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’in seyirciyle buluşmasına çok az kaldı. Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’i buluşturan dizi yıllardır televizyon ekranlarında görmeye hasret kaldığımız usta oyuncu Zuhal Olcay’ı da sevenleriyle buluşturacak.Müzik alanındaki başarısı kadar oyunculuk alanında da yer aldığı tüm projelerle alkışları toplayan usta oyuncu Zuhal Olcay, birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak dizide Doktor Tomris karakterine hayat verecek. Hikayedeki herkes gibi sarnıçtaki yangın sonrası hayatı derinden etkilenen Tomris, verdiği hayati bir kararla dönüşü çok zor olan bir yola girerek her şeyi değiştirecek.Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.Bugüne kadar ekranlarda anlatılan kadın hikayelerinden tamamen ayrı bir noktada duran ‘Alev Alev’, gazete kupürlerinde karşılaştığımız haberleri, sosyal medyada her geçen gün yenisi eklenen ve çığ gibi büyüyen etiketlere neden olan pek çok olayı güçlü kadın karakterler üzerinden anlatacak. İlk ön izleme sahnesiyle TT olan dizi, ilk bölümüyle yakında Show TV’de izleyicisiyle buluşacak.