Usta isim, 'Kalp Yarası' dizisinin kadrosuna katıldı!

Yayınlanan tanıtımları ile büyük ilgi gören ‘Kalp Yarası’, oyuncu Mahir Günşiray'ın ekrana dönüşünü de müjdeliyor. Günşiray medeniyetlerin buluşma noktası olarak kabul edilen Hatay-Antakya’nın etkileyici coğrafyasında geçen hikayede Güvenci Ailesi’nin reisi Adnan Güvenci karakterini canlandıracak.Sektörün duayen ismi Tomris Giritlioğlu’nun hikayesinden senaryolaştırılarak ekrana taşınan ‘Kalp Yarası’na Güvenci ve Velioğlu ailelerinin kıyasıya rekabeti damga vuracak.Yapımını Süreç Film’in üstlendiği dizinin yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor.‘Kalp Yarası’ yakında atv’de başlıyor.