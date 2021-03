Usta oyuncu Aydan Şener, 'Menajerimi Ara'da!

Oyuncular ve menajerlerinin dünyasına ışık tutan keyifli dizi ‘Menajerimi Ara’ sezon boyu her bölüm konuk olarak ağırladığı birbirinden farklı isimlere bu hafta Türkiye sinemasının efsanevi isimlerinden birini ekliyor. Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan ‘Çalıkuşu’ dizisinde canlandırdığı ‘Feride’ karakteriyle özdeşleşen; kariyerine sığdırdığı ‘Küçük Ağa’, ‘Samanyolu’ gibi projeler başta olmak üzere birçok dizi, film ve tiyatro oyununun yanı sıra güzelliğiyle de izleyenleri büyüleyen usta oyuncu Aydan Şener, uzun bir aradan sonra televizyon ekranına ‘Menajerimi Ara’ dizisiyle dönüyor. Şener’in izleyici ile buluşacağı bölümde nasıl bir hikayeyle karşımıza çıkacağı ise şimdilik sürprizini koruyor.Kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV ekranında!