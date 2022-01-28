Usta oyuncu, Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Süslü Korkuluk’a katıldı!

Çağatay Ulusoy ile Alina Boz’un başrollerinde yer alacağı Süslü Korkuluk dizisinin çekimlerinin yakında başlaması bekleniyor. Bir yandan da tv8'de ekrana gelecek olan dizinin cast çalışmaları devan ediyor. Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı karakterin babasını oynaması için bir süredir Olgun Şimşek'le görüşülüyordu. Son gelen haberlere göre taraflar el sıkıştı.Ulusoy hikâyede dedesi ölünce hep utandığı babasını İstanbul’a getiriyor. Babasına bir bakıcı tutuluyor. Süslü Korkuluk’un kötü adamı Dimitri için Fatih Artman ve Salih Bademci’yle görüşmeler sürüyor.