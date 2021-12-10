Usta oyuncu, 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de!

Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı Çok Güzel Hareketler 2, her Pazartesi akşamı yeni bölümleri ile ekrana geliyor.Programın 13 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 103.bölümüne usta oyuncu Erdal Özyağcılar konuk oluyor. Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta yine eğlenceli skeçleriyle izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak.Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümleri ile her Pazartesi akşamı Kanal D’de…