Usta oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti!

Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi bugün hayatını kaybetti.Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından duyurdu: Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü.