Usta oyuncu Haldun Boysan'a ani veda!

Hayatı dolu dolu, zevk alarak yaşayan, söz konusu Beşiktaş Spor Kulübü olduğunda sınır tanımayan, yaşanan her sorunu gülümseyerek çözümleyen, yaşama sımsıkı sarılırken bir taraftan 92 yaşındaki annesini diğer taraftan da evlat saydığı 2 kedisini çekimlerine rağmen ihmal etmeyen sorumluluk sahibi değerli oyuncu, herkesin korkulu rüyası korona virüse değil, kalp krizine yenik düştü.Beşiktaş camiasından TED Koleji arkadaşlarına varıncaya kadar tanıdığı tüm sevenleri “Onun kadar yaşamı seven ve dolu dolu yaşayan, her sorunu kolaylıkla çözen insan dünyaya az gelir” ortak düşüncesinde buluştu.Yarın sabah (2 Eylül Salı) 10:00’da Ankara Karşıyaka Mezarlığı’ndan yolcu edilecek olan usta oyuncuyu, yapımcısı Mehmet Yiğitalp başta olmak üzere tüm rol arkadaşlarının, set ekibinin, Beşiktaş camiasından dostlarının ve kolej arkadaşlarının da Boysan ailesinin yanında olarak son görevlerini yerine getireceği öğrenildi.