Usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda!

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçtiğimiz pazar günü kalp krizi geçirdi. Öztekin'e Beykoz Devlet Hastanesi'nde acil olarak müdahale edildi. Öztekin, ardından da Dr. Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi. Ancak Öztekin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Usta oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu.Öztekin, saat 15.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı.Gasilhanenin ardından usta sanatçının cenazesi Beyoğlu'ndaki Ses Tiyatrosu'na getirildi. Kültür ve Truzim Bakanlığı tarafından Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda anma töreni düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da törene katılıyor.Pandemi kurallarına uygun gerçekleşen törene az sayıda kişi katıldı. Babasına veda eden Pelin Öztekin, gözyaşlarına hakim olamadı. Öztekin, "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.