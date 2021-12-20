Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!

Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.Oyuncular Sendikası'nda Twitter'dan yaptığı açıklamada; 'Değerli meslektaşımız Sezai Aydın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun' mesajını paylaştı.Usta oyuncu Sezai Aydın'ın vefatı dostlarını yasa boğdu. Duygularını dile getiren ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.