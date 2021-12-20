Usta oyuncu Sezai Aydın diyabet ve kalbe bağlı olarak 20 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.. Oğlu Arda Aydın, " 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi.
Oyuncular Sendikası'nda Twitter'dan yaptığı açıklamada; 'Değerli meslektaşımız Sezai Aydın hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun' mesajını paylaştı.
Usta oyuncu Sezai Aydın'ın vefatı dostlarını yasa boğdu. Duygularını dile getiren ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti!
Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 69 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı Sezai Aydın'ın eşi, kadın hakları savunucusu ve psikolog Fatma Çiğdem Aydın Kasım ayında kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
20.12.2021 16:44 Magazin