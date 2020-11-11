Usta oyuncu Zümrüdüanka'ya katıldı!

İzleyicilerin büyük bir heyecan ile takip ettikleri diziye son olarak usta isim Menderes Samancılar “Behram” karakteri ile dahil oldu.Samancılar; “Çekimler için henüz Kapadokya’ya yeni geldim. Zümrüdüanka iyi oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle FOX izleyicisinden büyük ilgi gören başarılı bir dizi. Ben de bu diziye dahil olduğum için çok mutluyum” dedi.Zümrüdüanka, her Cumartesi saat 20.00’de FOX’ta.