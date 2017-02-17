Utku Emen'in ilk 'single'ı çıktı!

Yıllardır Bodrum Türkbükü'nde eğlencelerin aranan ismi olan Utku Emen nihayet ilk single'ını çıkardı.

Müzik - 17 Şubat 2017 16:50
Utku Emen'in ilk 'single'ı çıktı!
4 yıl boyunca Türkbükü'nde sokak müziğini icra eden Utku Emen'e sonunda hayallerine kavuştu ve Onur Kumova'nın desteği ile ''Uyandım Cennetten'' isimli teklisini piyasaya sürdü. DMC etiketiyle yayınlanan şarkı kısa sürede ilgi gördü. Söz ve müziği Utku Emen'e ait olan "Uyandım Cennetten"in klibini ise usta yönetmen Kemal Başbuğ çekti.


Utku Emen'in hikayesi ise şöyle:

Utku Emen 2006 -2007 yılları arasında müzik ile tanıştı. 1987 Diyarbakır doğumlu olan şarkıcı liseyi bitirene kadar Diyarbakır'da yaşadı. 2008 yılında ise ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. 2010 yılından itibaren sokaklarda müzik yaparak amatör bir şekilde müziğe başladı. Türlü zorluk ve mücadeleler karşısında sokak müziğini severek ve o işten gelir sağlayarak hayatına devam etti. Taa ki 2013 yılına kadar.. 2013 yılından sonra çeşitli organizsyonlar ve sahnelerde müziğini, sanatını ilerletti.


Ailesinin müziğe karşı sempatisi oldukça düşük olduğundan zorluklar yaşadı fakat müziğe olan sevgisinden vazgeçmedi.. 18 yaşından itibaren söz yazarlığı ile kendi şarkılarını oluşturmaya başladı..

İlk single’ı olan "Uyandım Cennetten" adlı çalışması ile müzikseverlerin yüreğini, kalbini kazanmak için ilk adımını attı.

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