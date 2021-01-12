Uyanış Büyük Selçuklu dizisine şoke eden veda!

Bu yılın en başarılı yapımları arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başrol oyuncusuna veda etti. Pazartesi akşamları TRT 1’de izleyici karşısına çıkan, yönetmen koltuğunda Sedat İnci’nin oturduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun rolüne hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu diziden ayrıldığını açıkladı.Leyla Lydia Tuğutlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: “Hoşçakal Elçin. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol aldığım süre boyunca gösterdiğiniz ilgi ve desteğe en içten teşekkürlerimi sunarım” ifadelerine yer verdi.