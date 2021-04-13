'Uyanış: Büyük Selçuklu'da Melişah ve Sencer'e büyük tuzak

Bölümün finalinde Şelemzar’ı ele geçirmek üzere Melikşah ile birlikte plan yapan Tapar,Sencer ve yiğitleri, Melikşah’ın Turanşah tarafından tuzağa düşürülmesi ve Şelemzar’a gelememesi nedeniyle Hasan Sabbah’a yakalandı. Babası Kavurd Bey’in ölümünden Melikşah’tan çok Nizamülmülk’ü sorumlu tutan Turanşah’ın Nizamülmülk’ü ele geçirmesi Melikşah’ı da şoke etti. İzleyiciler, “Nizamülmülk, kurtulacak mı?”, “Melikşah ile Turanşah arasındaki mücadelenin seyri ne olacak?”, “Sencer, Tapar ve yiğitler, Sabbah’ın elinden nasıl kurtulacak?” sorularıyla karşı karşıya kaldı.Bölümde Başulu’nun yaşadığını öğrenen ve hayatının en büyük şaşkınlığını yaşayan Melikşah’ın öfkesi çok büyük oldu. Başulu’yu görmeyi ve onunla konuşmayı reddeden Melikşah’ın, Sencer’le arasındaki duygu yüklü konuşma ekran başındakileri de derinden etkiledi. Nizamülmülk ve Ömer Hayyam’a da tepkisini gösteren Melikşah, Nizamülmülk’ün görevlerini elinden alarak onun da Sencer ve Başulu’yla birlikte Kınık Obası’na gitmesini emretti.Ekran başındakileri soluksuz bırakan bir diğer an ise Mitras’ın, Sabbah ve diğer Batınilere suda ve de ateşte yanan, Bizanslıların elindeki en büyük silah olan Grejuva’yı (Rum Ateşi) göstermesi oldu. Sabbah, bu silahı kendisine isterken, Mitras da vakit geçirmeden temin edilmesi için harekete geçti. Ancak Sencer ve yiğitleri, Rum Ateşi malzemelerini taşıyan ve onu yapacak ustaların olduğu kafileye baskın yaparak malzemeleri ele geçirirken tüm Bizans askerlerini öldürdü ve ustaları da esir etti.‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam yayınlanan bölümüyle liderliği bırakmadı.. Total’de 9.52 izlenme oranı, AB’de 10.21 izlenme oranı ve ABC1’de ise 11.29 izlenme oranına sahip oldu. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre TT listesinde kaldı.‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de TRT 1’de ekranlara gelecek.