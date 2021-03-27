Uyanış Büyük Selçuklu'da Sabbah büyük sırrı nasıl kullanacak?

TRT 1’in yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca izleyiciyi ekran başında buluşturan, yayınlandığı ilk günden bu yana zirveden düşmeyen dizisi ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, 29 Mart Pazartesi günü yirmi altıncı bölümüyle ekranlara geliyor.Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Melikşah ve oğlu Sencer’in hikayesini anlatan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinin yeni bölümünde neler olacak:Sencer’in tertibi neticesinde Tekiş’in ihanetinden emin olan Melikşah, Tekiş’e nasıl bir ceza verecektir? Tahtı ele geçirmek için mücadeleye girmiş olan Tekiş, Melikşah’ın elinden kurtulmayı başarabilecek midir?Öte yandan Sabbah, Kınık Obası’na gidip Tapar ile gizlice buluşan kadının Başulu olduğunu öğrenmişti. Dolayısıyla Selçuklu Devleti’ni büyük bir karmaşaya sürükleyebilecek olan sırra da vakıf olmayı başarmıştı. Sabbah bu sırrı nasıl kullanacaktır?Kınık Obası’nda Efruz’u tanıyacak olan Livya, Efruz ile Sabbah’ı ele verecek midir? Efruz, Sabbah ile birlikte Kınık Obası’ndan kaçmayı başarabilecek midir?Tüm bunların yanı sıra; Terken, karnındaki bebeğin erkek olduğunu öğrenmiş, vakit kaybetmeden bu güzel haberle Melikşah’ı müjdelemişti. Terken doğuracak olduğu erkek bebeği kullanarak saraydaki dengeleri değiştirebilecek midir?Diğer taraftan Selçuklu’nun takvim çalışmalarından haberdar olan Fatımi Veziri Bedrülcemali, Selçuklu’nun İslam Âlemi’nde giderek parlayan yıldızını karartmak adına Hasan Sabbah’tan bu takvimi istemişti. Bunun üzerine Sabbah’ın rasathanedeki gizli refiki Fida harekete geçmiş, Ömer Hayyam’ın kendine olan güvenini hiçe sayarak; Ömer Hayyam’ı ağır yaralamış ve takvimi kaçırmayı başarmıştı.Çalınan takvim meselesinin açığa kavuşturulması için bizzat çalışacak olan Nizamülmülk, Fida’nın ihanetini nasıl deşifre edecektir? Nizamülmülk, bu takvim üzerinden Becrülcemali ve Sabbah’a ulaşmayı başarabilecek midir?“Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinde Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Leyla Feray, İlker Kızmaz, İsmail Ege Şaşmaz, Sezin Akbaşoğulları, Kaan Taşener; Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu ve Erdem Akakçe gibi birbirinden değerli isimler rol alıyor.