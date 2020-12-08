Uyanış: Büyük Selçuklu'da şoke eden sır ortaya çıktı!

Sencer ve yiğitler, kendilerine kurulan tuzağın arkasında Rüstem’in olduğunu öğrenince onun peşine düştü. Ancak Sabbah, herkesten önce davranarak Sencer’in planının alt üst edecek bir hamlede bulundu. Arslantaş’ın yıllar önce kaybettiği kardeşinin Rüstem olduğu gerçeğini öğrenen Sabbah, Arslantaş’ın bu gerçeği bilmesini sağladı. Sencer’le aynı anda Rüstem’in peşine düşen Arslantaş, kardeşi gördüğü Sencer’in Rüstem’i yakaladığı esnada onu vurarak öz kardeşini kurtardı. Ekran başındakileri şoke eden bu anlar izleyicileri “Sencer ile Arslantaş arasında neler yaşanacak?”, “Arslantaş, Batınilerin tarafına mı geçecek?”, “Melikşah’ın bu yaşananlara karşı tepkisi ne olacak?” gibi sorularla baş başa bıraktı.Bölümde Sencer ve yiğitlerin, İmam Gazali karşısında yargılandıkları dakikalar da tansiyonu yükseltti. Nizamülmülk, Sencer’i kurtaracak ipucunun peşine düşerken çember yiğitler için daraldı. Tüm saray erkanının mahkemede bulunduğu sahnede, Nizamülmülk’ün olayı aydınlatacak Dukas’ın oğlunu saraya getirmesi herkesi heyecanlandırdı. Gerçeklerin açığa çıkması sonucunda Sencer ve yiğitleri serbest kalırken, gözler bu durumdan hiç hoşlanmayan Terken Hatun ile Tacülmülk’e çevrildi.Terken Hatun, bu kararla büyük bir darbe alırken asıl darbe ise Elçin Hatun’dan geldi. Sarayda maharetlerini gösteren Elçin Hatun’un kopuz çaldığı sırada Melikşah’la yaşadıkları duygusal anlar fırtınanın habercisi olurken, daha sonra bahçedeki güllere baktığı sırada yeniden Melikşah’la yakınlaşması Terken Hatun için bardağı taşıran son damla oldu. Baş hatun olarak Elçin Hatun’la karşı karşıya gelen Terken Hatun’un Elçin’e tokat attığı an, ikilinin arasındaki savaşın yeni başladığının sinyallerini verdi.‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam ekranlara gelen bölümüyle adını bir kez daha liderliğe yazdırdı. Total’de 9.05 izlenme oranı (rating), 18.40 izlenme payı (share); AB’de 11.12 izlenme oranı (rating), 23.03 izlenme payı (share) ve ABC1’de ise 11.04 izlenme oranı (rating), 20.92 izlenme payına (share) sahip oldu. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre TT listesinde kaldı.‘Uyanış: Büyük Selçuklu 14 Aralık Pazartesi akşamı yeni bölümüyle saat 20:00’de TRT 1’de