'Uyanış: Büyük Selçuklu'da yepyeni bir sayfa açılıyor!

Geçtiğimiz haftalarda Tapar’ın gün yüzüne çıkardığı büyük sırrı bu sefer Melikşah öğrendi. Başulu’yu karşısında görünce şoke olan Melikşah, “Peki, oğlumuz Ahmed?” diye Başulu’yu sorguladığı anda ise Sencer’le ilgili gerçekle de yüzleşmiş oldu. Tüm saray ahalisinin bu duygu dolu dakikalara tanık olduğu sahnenin devamında gelecek hafta Melikşah’ın nasıl tepki vereceği heyecanla beklenecek.Tacülmülk aracılığıyla Başulu Hatun’un yaşadığını ve de Sabbah’ın rehin aldığını öğrenen Terken, Başulu’yu kurtarmak üzere atılacak her adımı engellemek için Tacülmülk’le işbirliği yaptı. Bu konuda Melikşah’la da konuşan Terken’in çabası boşa gitti. Melikşah’tan habersiz Başulu’yu kurtarma girişiminde bulunan Sencer ve Tapar’ı gören Batıni kılığındaki Selçuklu askeri Ali, Melikşah’a bir pusula gönderdi. Sencer, Tapar ve Nizamülmülk’ün ondan habersiz böyle bir adım attığını öğrendiğinde deliye dönen Melikşah, herkese oyun oynadı ve hem Sabbah’ın Başulu karşılığında istediği Nizar’ın haleti ile sancağını Sabbah’a kaptırmadı hem de Başulu’yu kendi çabalarıyla kurtardı.Bölümde en merakla beklenen an ise Melikşah’ın Tekiş’e vereceği ceza oldu. Onun canını almayan Melikşah, Tekiş’i saraya getirdi. Herkesin yargı kararını beklediği anda Melikşah, Tekiş’e verilebileceği en ağır cezalardan birini yaşattı ve gözlerine mil çektirdi. Bu cezanın ardından Tekiş’i otağına gönderen Melikşah’ı ileride yeniden kardeş tehlikesi bekleyip beklemeyeceği de akıllarda soru işareti yarattı.‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, dün akşam yayınlanan bölümüyle başladığı günden bu yana olduğu gibi zirvedeki yerini aldı. Total’de 9.71 izlenme oranı, AB’de 11.47 izlenme oranı ve ABC1’de ise 10.92 izlenme oranına sahip oldu. Dizi, sosyal medya mecrası Twitter’da ise uzun süre TT listesinde kaldı.‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni bölümü 12 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00’da TRT 1’de ekranlara gelecek.