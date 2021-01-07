‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ya sürpriz isim!

‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun kadrosuna yepyeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Yayınlandığı her bölümüyle izleyicilere güçlü bir tarihi drama sunan dizisinin 11 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümünden itibaren başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları izleyicilerle buluşacak. ‘Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku’ filmiyle birlikte rol aldığı pek çok diziyle de geniş bir kitleye ulaşan oyuncu, Zübeyde karakterine hayat verecek.Kadroya dahil olduğu ilk bölümden itibaren aksiyon sahnesiyle de adından söz ettirecek Akbaşoğulları’nın canlandırdığı Zübeyde’nin saraya gelişi çok konuşulacak. Özellikle Melikşah (Buğra Gülsoy) ve Terken Hatun (Hatice Şendil) ile ilk karşılaşma anının heyecanla bekleneceği dizide Zübeyde’nin saraydaki konumu ve kimliği ile ilgili gerçek taşları yerinden oynatacak.Yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan ile birlikte yine Emre Konuk’un kaleme aldığı ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, her hafta Pazartesi akşamı saat 20:00’da TRT 1’de ekranlara geliyor.