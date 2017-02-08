Uyuma şeklinize göre kimsiniz?

Gecce Kadın - 08 Şubat 2017 22:11

Eşler arasındaki uyku pozisyonları normal hayattaki ilişkilerinin de nasıl olduğunu ortaya koyuyor. İlişkilerinde iyi olan çiftlerin %90’ı uyku pozisyonlarında birbirlerine dokunmayı sevdiklerini söylüyor, sadece %10’luk bir kısmı daha rahat uyuyabilmek için birbirlerinden uzak durduklarını söylüyor.Cenin şeklinde yani anne karnındaymış gibi kıvrılarak yatmak, dışa dönük ancak duygusal, hassas bir kalbe sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu tür kişiler birisiyle ilk buluşmalarında utangaç olabilir ancak kısa sürede rahatlarlar.Araştırmalarda 1000 kişiden % 41’i bu şekilde uyuduğu belirlenmiş. Kadınların erkeklerden 2 kat daha fazla bu pozisyonda uyuduğu da tespit edilen diğer bir bulgu..Çoğu kişi kollarını her iki tarafa sarkıtıp dik şekilde uyuyamaz. Bu şekilde uyuyunlar rahat, kalabalığa alışkın, yabancılara güvenen, sosyal insanlardır.. Buna rağmen, bazen kolay aldanabilirler..Her iki kolunu kıvırarak ellerini yastığın yanına veya omuz hizasına koyan kişiler doğal insanlardır. Şüpheci, kuşkucu, iyiliğe şüpheyle bakan özellikler taşıyabilirler. Düşünceleri zor veya yavaş değişir. Bir karar aldıklarında, bunu değiştirmekten hiç çok hoşlanmazlar.Kollar vücudun yanlarında rahat bırakılmış yüz yukarı şekilde, sadece baş sağa sola dönecek şekilde yatanlar, sakin, sessiz, vakur, ağzı sıkı kişilerdir. Gereksiz yere konuşanlardan, ortalığı velveleye veren insanlardan hoşlanmazlar. Kendilerini diğer kişilerden yüksek olarak konumlandırırlar.Yüzü koyun yani bacaklarınız aralık ve düz, kollar baş hizasında yastığın üzerinde olacak şekilde, başını sağa-sola çevirerek yatanlar, topluluk, sürü halinde yaşamayı sever. Başkalarından çok kendilerini önemserler.. Bunun yanında sinirli, huzursuz ve içli, kolay incinen kişilerdir. Eleştirilmeyi veya uç durumları sevmezler.Genellikle tek başına ve partnerimizle uyuduğumuz şekiller farklı olsa da, genelleme yaparak derlediğimiz yazıya göre kendinize bir şekil verebilirsiniz...