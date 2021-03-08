Uyumlu ikili: Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç...

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un aşkları tam gaz devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden eden çift zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla kendilerini gösteriyor. Önceki gün Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'la bir karesini Instagram hesabına yükledi. Çiftin fotoğrafı kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenilirken "uyumlu ikili" yorumları yapıldı.