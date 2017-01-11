Uyumlu kombin!

Gün boyu farklı ortamlara mı giriyorsunuz? İşte her ortama, günün her saatine uyum sağlayan kombin..

Kadın-Moda - 11 Ocak 2017 10:09
Uyumlu kombin!
Tüm bayanların vazgeçilmez iki rengi vardı; siyah ve kırmızı. 1920’li yılların ikonu haline gelmiş Little Black Dress taslağından sonra siyahın değerinde inanılmaz bir artış oldu. Her kadının dolabında Coco Chanel’in mirası bir siyah elbisesi vardır. Her kadına yakışabilen bu rengi altlı üstlü kombinlemek yeni trendler arasında. Siyaha en çok yakışan renk siyahtır mantığıyla tercih edilen bu tarz tüm sene boyunca tüm hava koşullarına uyum sağlayabilecek nitelikte. Özellikle dar bir pantolon ve siyah düğmesiz gömlek tarzı üstlerimle kombinlediğiniz siyah, hem şık görünmenize yardımcı oluyor hem de her ortama rahatlıkla uyum sağlamanıza yardım ediyor. Aynı zamanda kusurları da saklama konusunda uzmanlığı olan siyahı altlı üstlü olarak tercih etmenizi öneririz..
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