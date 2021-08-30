Uzak Şehrin Masalı'nın afişi yayınlandı!

Kars’ın güzelliğinin de yansıdığı afişte, dizinin başrolleri Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar ve Begüm Birgören boy gösteriyor.“Uzak Şehrin Masalı”nda Umay (Aslıhan Güner); kocası Affan’ın (Timur Acar) zulmüne artık dayanamasa da çocukları için yaşadıklarını sineye çekiyordur. Ama Affan bir türlü durulmuyordur. Sonunda Umay’ın sırtına öyle bir hançer saplar ki Umay iki çocuğuyla birlikte konaktan kaçar. Ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına, köyü Eskitepe’ye yerleşmekten başka çaresi yoktur. Bu sırada mazisi karanlık ve gizem dolu bir adam olan Kürşat (Barış Kılıç), sınırdan kaçak olarak yurda girmiş, Kars’ın zorlu coğrafyasında ölüm kalım mücadelesi veriyordur. Kürşat, Umay ve Sonay’ın yolları Eskitepe’de kesişir. Birbirlerinin yaralarını sarmaya çalışırlarken Umay, Kürşat ve Sonay’ı sırlarla dolu bir geçmiş, zorluklarla dolu bir gelecek ve imkansız aşklar beklemektedir…“Uzak Şehrin Masalı”,çok yakında FOX’ta.