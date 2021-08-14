UZAK ŞEHRİN MASALI’NIN İDDİALI KADROSU AÇIKLANDI
Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların yer alacağı dizide Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan’ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabullenmeyerek konaktan iki çocuğuyla birlikte ayrılır ve ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına yerleşir. Bu sırada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay’ın evine saklanır. Yolları kesişen Umay, Sonay ve Kürşat, Kürşat’ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay’ın kayıp kocası olduğunu iddia ederler. Bu arada hem Umay, hem de Sonay, Kürşat’a âşık olacaklar…
“Uzak Şehrin Masalı”, çok yakında FOX’ta.
'Uzak Şehrin Masalı'nın çekimleri devam ediyor!
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan’ın oturduğu, senaryosunu ise Can Sinan’ın kaleme aldığı, FOX’un yeni dizisi “Uzak Şehrin Masalı”nın çekimleri Kars’ta devam ediyor.
14.08.2021 11:51 Dizi Galeri