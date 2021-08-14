'Uzak Şehrin Masalı'nın çekimleri devam ediyor!

Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören ve Zeynep Eronat gibi birbirinden çok sevilen oyuncuların yer alacağı dizide Umay (Aslıhan Güner), kocası Affan’ın (Timur Acar) başka bir kadından çocuk yapmasını kabullenmeyerek konaktan iki çocuğuyla birlikte ayrılır ve ablası Sonay’ın (Begüm Birgören) yanına yerleşir. Bu sırada sınırdan kaçak olarak giren Kürşat (Barış Kılıç), peşindeki jandarmayı atlatmak için Sonay’ın evine saklanır. Yolları kesişen Umay, Sonay ve Kürşat, Kürşat’ın gerçek kimliğini saklamak için onun Sonay’ın kayıp kocası olduğunu iddia ederler. Bu arada hem Umay, hem de Sonay, Kürşat’a âşık olacaklar…“Uzak Şehrin Masalı”, çok yakında FOX’ta.