Uzmanlar 'ünlü aşklar' için neler söyledi?

Ünlü isimler neden hep tanınmış kişilerle aşk yaşıyor?

Gecce.com geçtiğimiz günlerde 'Ünlü isimler neden hep aynı camiadan insanlarla aşk yaşıyor?' sorusunu sormuş, ünlü isimlerin başka sektörden insanlarla aşk yaşamaktan kaçındığını kanıtlarla ortaya koymuştu. Uzmanlar bu soruyu yanıtladı!Psikolog Burcu Teker, yapılan araştırmalar ışığında insanların kendilerine benzer özellikte olan kişileri daha çekici bulduğunu belirterek sadece psikolojik benzerliklerin değil aynı zamanda benzer fiziksel özelliklerin de bilinç dışı güven hissini arttırdığını bu sebeple ünlü isimlerin yine aynı camiadan kişileri tercih ettiğini belirtti.Teker, genel olarak tüm insanların doğası gereği toplum tarafından kabul görmüş, başarılı kabul edilen kişileri kendilerine partner olarak seçme yöneliminin ünlü camiasında da görüldüğünü söyledi.Benzer alışkanlıklar ve ortak sosyal çevrenin de partner seçiminde oldukça önemli olduğunu belirten Teker, son yıllarda yapılan istatiksel çalışmaların fiziksel çekiciliğin yanında maddi konumun, sosyal olanakların da eş seçimde oldukça önemli faktörler haline geldiğini belirtti.Sosyolog Seren Keser, sürekli aynı camia içerisinde gerçekleşen ilişkileri, insanların aynı grup içerisinde yer alan eşleri kendilerine daha uygun bulmasından kaynaklandığını söyledi. Aynı gruba mensup bireylerin aynı işi yapmalarının, gündelik zamanlarının benzerliğinin ve içinde bulundukları arkadaş ortamlarında da yine aynı camiaya mensup bireyler olmasının bu ilişkilerin önünü açtığını, bu sebeple ünlü isimlerin tercihlerini aynı camiadan insanlardan yaptığını belirtti.