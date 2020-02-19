Uzmanlar 'ünlü aşklar' için neler söyledi?

Ünlü isimler neden hep tanınmış kişilerle aşk yaşıyor?
FİZİKSEL ÖZELLİKLER ÖNEMLİ
Psikolog Burcu Teker, yapılan araştırmalar ışığında insanların kendilerine benzer özellikte olan kişileri daha çekici bulduğunu belirterek sadece psikolojik benzerliklerin değil aynı zamanda benzer fiziksel özelliklerin de bilinç dışı güven hissini arttırdığını bu sebeple ünlü isimlerin yine aynı camiadan kişileri tercih ettiğini belirtti.
BAŞARILI KİŞİLERİ SEÇİYORLAR
Teker, genel olarak tüm insanların doğası gereği toplum tarafından kabul görmüş, başarılı kabul edilen kişileri kendilerine partner olarak seçme yöneliminin ünlü camiasında da görüldüğünü söyledi.
MADDİ KONUM VE SOSYAL OLANAKLAR
Benzer alışkanlıklar ve ortak sosyal çevrenin de partner seçiminde oldukça önemli olduğunu belirten Teker, son yıllarda yapılan istatiksel çalışmaların fiziksel çekiciliğin yanında maddi konumun, sosyal olanakların da eş seçimde oldukça önemli faktörler haline geldiğini belirtti.
AYNI ORTAM
Sosyolog Seren Keser, sürekli aynı camia içerisinde gerçekleşen ilişkileri, insanların aynı grup içerisinde yer alan eşleri kendilerine daha uygun bulmasından kaynaklandığını söyledi. Aynı gruba mensup bireylerin aynı işi yapmalarının, gündelik zamanlarının benzerliğinin ve içinde bulundukları arkadaş ortamlarında da yine aynı camiaya mensup bireyler olmasının bu ilişkilerin önünü açtığını, bu sebeple ünlü isimlerin tercihlerini aynı camiadan insanlardan yaptığını belirtti.