Uzun yaşamın sırrı!

Sabahları sevgililerini öpen erkeklerin, öpmeyen hemcinslerine göre daha fazla yaşadığı kanıtlandı!

Gecce Erkek - 06 Şubat 2017 12:18

Sabah uyandınız ve ne şanslısınız ki sevdiğiniz kadın yanıbaşınızda...

Gözünüzü açtığınızda onu gördünüz. Yapacağınız ilk şey ne olurdu?

Tabi ki dudaklarına bir öpücük kondurmak...

Çünkü siz onunla mutlusunuz ve onunla uyandığınız için şanslısınız çünkü o içten gelen öpücük size hayat verecek...

Başka türlü bir senaryo düşünelim;

Sabah uyandınız ve maalesef hayatınızın hatası yanıbaşınızda...

Gözünüzü açtığınızda onu gördünüz. Yapacağınız ilk şey ne olurdu?

Tabi ki koşarak uzaklaşmak...

Çünkü siz onunla mutsuzsunuz ve çok şanssızsınız çünkü mutsuz uyanarak hayata 1-0 geriden başlıyorsunuz.

İşte size bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek;

Sabahları karılarını öpen erkekler, öpmeyenlerden 5 yıl daha fazla yaşıyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.