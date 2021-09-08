Vajinismus tedavisinde 5 önemli kural

Vajinismus çiftlerin birleşmesi sırasında bilinçdışı gerçekleşir. Yapılan çalışmalar ülkemizde vajinusmus sıklığını % 10 olarak belirtmektedir. Her 10 kadından biri vajinismus nedeniyle ilişkiye girememektedir. Vajinismus kendini birliktelik sırasında panik atak benzeri bir durum ile gösterebilir. Çiftlerde zamanla gelen cinsel isteksizlik de görülebilir.Vajinismusa genellikle psikolojik kaygılar ve yanlış inanışlar neden olur. Kız çocuklarına öğretilen veya bilinçaltına kodlanan; “cinsellik kötüdür, kızlık zarı çok değerlidir ve korunması gerekir” düşünceleri bu problemin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir. Bazen cinsel bilgi eksikliği, basit bir utanma ve cinsel duygulardaki baskılanma da vajinismusa neden olabilir. Bazen de altta yatan sebep, özellikle çocukluk dönemindeki travmatik bir olay olabilir.Cinsel terapi programı duygusal ve fiziksel teknikleri içerir. Çiftin cinsel terapi sürecine birlikte katılmaları daha iyi sonuçlar verir. Vajinismus tedavisi doğru bilgi ve teknik gerektiren bir süreç olduğu için, yapılacak plan tecrübeli ve nitelikli bir cinsel terapist tarafından takip edilmelidir. Cinsel terapi planına uyulduğu takdirde, umulduğundan daha hızlı ve kesin iyileşme elde edilmektedir. Tedavide amaçlanan, cinsel birlikteliğin yanı sıra keyifli, hazlı bir cinsel hayatın olması ve devamlılığının sağlanmasıdır.Tedaviye yaklaşım kişiye özgü olmalıdır.Tedavide çiftlerden iyi bir hikaye almak ve onları tanımak çok önemlidir.Cinsel eğitim ve bilişsel yeniden yapılandırma sağlanmalıdır.Nefes gevşeme egzersizlerine yer verilmelidir.Hastanın geçmişten gelen yanlış inanç ve bilgilerden kurtulmasını sağlanmalıdır.