VakıfBank Avrupa Şampiyonu oldu

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi final maçında VakıfBank, Imoco Volley'ı 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Diğer Sporlar - 23 Nisan 2017 20:41
VakıfBank Avrupa Şampiyonu oldu
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun final maçında VakıfBank, ev sahibi İtalyan ekibi Imoco Volley'i 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.

Çekişmeli başlayan müsabakanın ilk teknik molasına, 8-6'lık skorla VakıfBank önde geldi. Sarı-siyahlılar, file üzerinde etkili oyununu sürdürerek ikinci teknik molaya da 16-13 galip durumda ulaştı. Imoco Volley karşısında

yaptığı iyi savunmayla oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, Kimberly Hill ve Ting Zhu ile etkili olduğu ilk seti 25-15 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette hem savunmada hem de hücumda başarılı bir oyun ortaya koyarak başlayan sarı-siyahlılar, 25-13 kazanarak skoru 2-0 yaptı. Bu sette sarı-siyahlı oyuncular Lonneke Slöetjes, Ting Zhu'nun yüksek performansı ön plana çıktı.

Mücadelenin üçüncü setinde direncini artıran Imoco Volley, oyunu bırakmazken, ilk teknik molaya VakıfBank 8-7 üstün ulaştı. İtalyan ekibinin geri dönüş çabalarına başarılı karşılık veren VakıfBank, dirençli bir oyun ortaya koymayı sürdürdü ve seti 25-23, maçı ise 3-0 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna uzandı.

Imoco Volley- VakıfBank: 0- 3

Salon: Palaverde

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Wojciech Maroszek (Polonya)

Imoco Volley: Folie, Skorupa, Robinson, Danesi, Fawcett, Ortolani (De Gennaro, Malinov, Cella, Costagrande)

VakıfBank: Naz Aydemir Akyol, Hill, Rasic, Slöetjes, Zhu, Kübra Akman Çalışkan (Gizem Örge, Gözde Kırdar)

Setler: 19-25, 13-25, 23-25
Süre: 84 dakika (30, 25, 29)

(DHA)
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Bağlantılar: Vakıfbank, voleybol

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