VakıfBank ikinci kez Dünya Şampiyonu
2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası mücadele eden VakıfBank ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu..Spor - 14 Mayıs 2017 15:02
2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona SESC 'yi 3-0 yenen VakıfBank, Dünya Şampiyonu oldu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: VakıfBank, Dünya Şampiyonu
SPOR HABERLERİ
- Eczacıbaşı VitrA'dan kötü son
- Ahmet Hakan'dan Arda Turan'a tavsiyeler
- Pınar Karşıyaka-TOFAŞ: 82-88
- Adanaspor 1-1 Trabzonspor
- Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor
- Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 2 - 1
- Yüzmede iki altın bir bronz geldi!
- VakıfBank Dünya şampiyonluğu için finalde!
- İngiltere Premier Lig'de şampiyon Chelsea oldu!
- Kayserispor-Konyaspor: 2-1