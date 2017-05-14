VakıfBank ikinci kez Dünya Şampiyonu

2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası mücadele eden VakıfBank ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu..

Spor - 14 Mayıs 2017 15:02
VakıfBank ikinci kez Dünya Şampiyonu
2017 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya temsilcisi Rexona SESC 'yi 3-0 yenen VakıfBank, Dünya Şampiyonu oldu.
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