Vakko Tea Atelier'in yeni lezzeti “BEAUTY TEA”

Vakko Tea Atelier'in yeni lezzeti "Beauty Tea" ile ruhunuza ve vucudunuza sihirli bir dokunuş...

Güzellik - 05 Mayıs 2017 14:51

Çay ritüelini Vakko dokunuşu ile yepyeni bir boyuta taşıyan Vakko Tea Atelier, eşsiz aramoların buluştuğu koleksiyonuna yeni bir lezzet daha ekledi. Her yudumuyla aromatik terapi etkisi yaratacak “Beauty Tea” antioksidan içeriği ve eşsiz aromasıyla ruhunuza ve vücudunuza sihirli bir dokunuş yapacak.



Güney Afrika’dan gelen Vanilyalı Rooibos çayının zengin antioksidan içeriği ile Goji Berry, Hibiskus, Kalendula, Gül yaprakları ve Portakal aromasıyla harmanlanan “Beauty Tea” aromatik terapi sağlıyor ve ruh beden ışıltınız güzelliğinize yansıyor.



Beauty Tea ve Vakko Tea Atelier’in eşsiz lezzetlerine tüm Vakko’lar, Boutique Vakko’lar ve Online Shop’tan ulaşabilirsiniz!



Fiyat: 85 TL

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