Vakko’dan anneler günü için çok özel bir hediye!

Vakko, bu Anneler Günü’nde imza iki ürününü çok özel bir sunumla bir araya getiriyor. Birbirinden lezzetli çeşitleriyle özel günler ve zarif ikramlar için tercih edilen Vakko Chocolate ile şıklığın simgesi Vakko Eşarp “Anneler Günü” için özel hazırlanan bir sunumla annelere sevgiyi ifade etmenin en şık ve leziz yolunu bir arada sunuyor.

Kadın-Moda - 04 Mayıs 2017 11:50

Vakko, bu Anneler Günü için hazırladığı özel çalışma ile özel günlerin vazgeçilmez iki hediyesi Vakko Eşarp ve Vakko Chocolate’ı bir araya getirdi. Vakko Eşarp’ın zengin koleksiyonundan seçilen iki farklı fular deseni ile Vakko Chocolate’ın eşsiz lezzetlerinden Karamelli Tuzlu Bademli Çikolata ile birlikte çok şık bir sunumla hazırlandı.



Şıklıklarıyla fark yaratmak isteyen annelere özel, %100 ipek tvil dokusu ile ön tarafı klasik, iç tarafı modern puantiyeli desenleriyle ‘’double face’’ tasarlanan ve limited edition üretilen fularlar, kısa ve uzun seçenekleriyle iki farklı boyda, belde, boyunda, çantada ya da bandana olarak kullanılabiliyor.



İpek dokusu, benzersiz desen ve renkleriyle her zaman en özel hediyeler arasında yer alan Vakko Eşarp ile yine en özel ve lezzetli hediyelerden Vakko Chocolate’ın buluşması ile hazırlanan bu çok özel setler, Vakko’lar, Online Shop, Vakko Chocolate İstinyepark ve Vakko Chocolate Palmarina Bodrum’da anneleri için tatlı ve şık hediye arayışında olanları bekliyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.