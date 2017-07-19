Vakkorama ile hayalindeki Vespa’yı Tasarla

Eğlence - 19 Temmuz 2017 18:43

Vakkorama İstinyepark ve Vespa yazın en iddalı, samimi ve özgün yarışmasını düzeniyor. Özgür ruhların vazgeçilmezi olan Vespa, hayal dünyanızdaki tasarımlarla buluşmak için gün sayıyor.Vakkorama ile hayallerinizdeki Vespa’yı tasarlamak için Vakkorama İstinyepark’ı ziyaret ederek başvuru yapmanız yeterli. Başvuru sırasında verilecek kit içerisinde katılım ile ilgili izlemeniz gereken tüm adımlar ve bilgiler yer alıyor.30 Eylül’e kadar İstinyepark Vakkorama’ya teslim edilen tasarımlar özel isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. 1. seçilen en iyi tasarım Vespa Primavera’ e uygulanarak yeni yol arkadaşı ile buluşacak.Herkes kendi özgün tasarımını 30 Eylül’e kadar Vakkorama İstinyepark’a teslim ederek, hayallerini gerçeğe dönüştürebilir.