Bu sene ilk kez düzenlenen ve her sene tekrarlanarak geleneksel hale gelmesi hedeflenen Vakkorama Plak Günleri geçtiğimiz haftasonu Akmerkez’in katkılarıyla gerçekleştirildi. Vakkorama'nın hayata geçirdiği üç günlük etkinlikte İstanbul’un önemli plakçıları ile plak ve müzik tutkunları bir araya geldi.
Plak ve pikap meraklılarının tüm sorularına cevap bulduğu etkinlikte Crosley pikaplar özel indirim ile satışa sunulurken etkinliğe katılan misafirlerin plak takası yapma imkanı da sunuldu.
‘Kanıt’ dizisi ile tanınan ve en son ‘Poyraz Karayel’ dizisinde canlandırdığı kötü adam karakteri ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Deniz Celiloğlu’na Akmerkez’de rastladık. Bu sene ilki gerçekleştirilen Vakkorama Plak Günleri etkinliğinde stand açan Deniz Celiloğlu, oyunculuğun yanı sıra plak dükkânı da işletiyor.
Yaklaşık altı ay öncesine kadar Beyoğlu’nda mağazası bulunan Deniz Bey oyunculuktan arta kalan tüm zamanını Moda’daki dükkânında plaklar ve pikaplarla farklı müzik türlerini dinleyerek ve müşterileriyle ilgilenerek geçiriyor. Üç gün süren etkinlikte plak ve pikaplara ilgi duyanlarla ilgilenen Deniz Celiloğlu, rol aldığı son dizinin ardından bir süre dinlenip plak dükkânında plak ve müzik severlerle bir arada olacağını belirtti.
Vakkorama plak günleri neşesi!
Vakkorama Plak Günleri kapsamında Workshoplar, Dj’lerin vintage plak performansları, akustik performanslar, film ve kitap söyleşileri ile etkinliğe katılan misafirler unutulmaz ve keyifli anlar yaşadı.Eğlence - 09 Mayıs 2017 10:53
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